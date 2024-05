Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 8 Maggio

La Promessa , anticipazioni dal 13 al 17 maggio . Catalina torna da Lujan con cattive notizie. Cruz ha fatto ricerche sulla situazione dei cognati e ha scoperto che lo scandalo li ha resi degli emarginati sociali e per questo si stanno nascondendo a ...

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:45 circa su Canale 5. Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 8 maggio alle 16:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata ...