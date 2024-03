Manifesti De Luca | Nappi Lega | continua “politica dell’attacchinaggio” a spese dei campani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Anche in Aula Deconferma la ‘’ adei, difendendo una campagna di comunicazione che vìola le leggi e che non informa i cittadini ma offende il Governo”. – lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale dellaa, che stamattina ha illustrato il question-time presentato sulledella comunicazione istituzionale del presidente De. “Alla domanda sulla spesa effettuata per le migliaia die murales anti Governo, ci siamo sentiti rispondere con un fumoso sermone politico: una maldestra cortina fumogena sollevata per provare a coprire una verità fatta di...