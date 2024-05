La Guardia di Finanza di Reggio Emilia non ha diffuso questa appello sulla droga burundanga

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’8 maggio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il giorno prima su Facebook. Il post contiene l’immagine di unche arriverebbe dalladidi, e più precisamente dall’indirizzo mail di un presunto brigadiere. Il testo racconta la storia di una signora che in una stazione di servizio sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe offerto dei servizi come imbianchino, lasciandole un biglietto da visita. Una volta messasi alla guida, però, la donna si sarebbe sentita confusa e stordita, e avrebbe visto l’uomo seguirla. A questo punto, la signora sarebbe entrata in un parcheggio e, suonando ripetutamente il clacson per chiamare aiuto, avrebbe fatto fuggire l’uomo che la seguiva. ...