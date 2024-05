Cannes 2024 - a Meryl Streep la Palma d’Oro onoraria

(Di martedì 7 maggio 2024) A pochi giorni dall’inizio del Festival diè stata annunciata un’altra grande novità che riguarda. L’attrice, tre volte Premio Oscar, riceverà difatti laalla carriera, in occasione della giornata inaugurale della premiazione. La 77esima edizione del Festival dista per aprire i battenti. L’evento si terrà, difatti, nelle giornate comprese tra martedì 14 maggio e sabato 25 maggio. A pochi giorni di distanza dall’annuncio dei nomi che andranno a comporre la Giuria – tra i quali spicca Pierfrancesco Favino – l’organizzazione dell’evento ha reso nota anche un’altra, clamorosa, novità:riceverà la...

Mancano pochi giorni e la Croisette verrà di nuovo presa d’assalto da flash, fan, star del cinema e abiti da urlo. Il programma del Festival di Cannes 2024 è stato svelato in toto da Thierry Frémaux. La selezione sarà fortunata come quella dello ...

Il Conte di Montecristo: il trailer ufficiale del film che sarà presentato al Festival di Cannes - Il Conte di Montecristo: il trailer ufficiale del film che sarà presentato al Festival di cannes - Diretto da Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, sceneggiatori del recente dittico sui Tre Moschettieri, il film vede Pierre Niney nei panni di Edmond Dantes e Pierfrancesco Favino in quell ...

Pallavolo Francia – La squadra di Andrea Giani al lavoro: “L’obiettivo nella VNL e nelle Olimpiadi è la semifinale” - Pallavolo Francia – La squadra di Andrea Giani al lavoro: “L’obiettivo nella VNL e nelle Olimpiadi è la semifinale” - Come al termine di ogni stagione per club, la squadra maschile francese ha iniziato in modo differenziato la preparazione per la stagione internazionale, che comprenderà due grandi obiettivi, la Volle ...

Megalopolis di Francis Ford Coppola a Cannes 77 - Megalopolis di Francis Ford Coppola a cannes 77 - Il kolossal attesissimo di Francis Ford Coppola Megalopolis è in concorso per la Palma d'Oro a cannes77, in anteprima il 17 maggio ...