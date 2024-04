Striscione vergognoso degli ultras della juventus a Superga

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 aprile 2024) Glihanno oltraggiatoprima del derby: unooffensivo che ha scatenato l’indignazione di molti. Il derbyMole è già incandescente e le scintille sono cominciate ben prima del fischio d’inizio a causa di un gesto provocatorio e inaccettabile messo in atto dai DRUGHI, gruppo, nei pressiBasilica di. Alcuni facinorosi bianconeri hanno oltraggiato quel luogo sacro per il Torino e per l’intera città, esponendo unocon la scritta: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi”, accompagnata dall’immagine di una zebra che infilza con una lancia un toro. Un’azione vergognosa, rivendicata dagli stessi ...