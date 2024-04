Sanità | Giuliano | “A Napoli il Procuratore Gratteri crea task force”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024)(UGL): “Ailsu aggressioni agli operatori. Iniziativa lodevole da estendere in tutta Italia” “Apprendiamo con soddisfazione che Nicoladella Repubblica presso il Tribunale di, ha istituito un gruppo di lavoro specializzato per indagare sulle aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Questo è un provvedimento lodevole e forte, utile per contrastare con efficacia atti che mettono quotidianamente a repentaglio l’incolumità dei professionisti” dichiara in una nota Gianluca, segretario nazionale della UGL Salute. “Nel frattempo – prosegue – registriamo una nuova aggressione ai danni ...