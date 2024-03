Erasmus italiano | borsa di studio da 1000 euro per chi sceglie un ateneo nostrano

(Di sabato 30 marzo 2024) La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha posto la sua firma sul decreto che stanzia un finanziamento complessivo di 10 milioni di. Una cifra che va a supporto di quelli che vengono definiti dei percorsi di mobilità nazionale degli studenti. Si tratta di fatto del Fondo per l’, che prevede 3 milioni per il 2024 e 7 milioni per il 2025: “Sta crescendo un nuovo modello di Università”. L’Stando al decreto ministeriale risalente a giugno 2023, gli studenti italiani hanno, già a partire da quest’anno, la chance di richiedere lo svolgimento di un’esperienza di scambio con un altro. Se ciò è la normalità da più di 30 anni, guardando al resto d’pa, l’...

