(Di mercoledì 8 maggio 2024) Da8 miliardi per ledella Campania con “Il tuo futuro è la nostra impresa”, ilprogrammadel Gruppo bancario guidato da Carlo Messina che a livellomette a disposizione 120 miliardi di euroalper accompagnare la progettualità di pmi e aziende di minori dimensioni, “sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori”. Il, presentato oggi a Napoli agli imprenditori campani, si pone l’obiettivo di favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo. Una serie di interventi che si inserisce tra le ...

Juventus, Vlahovic verso la conferma: non ci sarebbe la volontà di venderlo in estate - Juventus, Vlahovic verso la conferma: non ci sarebbe la volontà di venderlo in estate - La società a fine stagione dovrebbe incontrare l'agente sportivo del giocatore per cercare di spalmare l'ingaggio e allungare l'intesa contrattuale ...

Intesa Sanpaolo, 8 mld per le Pmi campane. Il nuovo piano nazionale: 120 mld per le imprese fino al 2026 - intesa Sanpaolo, 8 mld per le Pmi campane. Il nuovo piano nazionale: 120 mld per le imprese fino al 2026 - Da intesa Sanpaolo 8 miliardi per le imprese della Campania con “Il tuo futuro è la nostra impresa”, il nuovo programma nazionale del Gruppo bancario guidato da Carlo Messina che a livello nazionale m ...

Bomba. Unione Nazionale Sottufficiali Italiani: “Congratulazione al 6° Reggimento Genio Pionieri” - Bomba. Unione nazionale Sottufficiali Italiani: “Congratulazione al 6° Reggimento Genio Pionieri” - NewTuscia – VITERBO – Il Presidente dell’Unione nazionale Sottufficiali Italiani ... in quanto le polemiche relativamente all’organizzazione e nelle quali non intendo in alcun modo entrare, hanno, a ...