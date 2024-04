Città Alta Irpinia | intesa col Comitato nazionale Aree interne

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAlladell’è affidata la rappresentanza unitaria dell’area progettuale nei confronti della Regione Campania e delper le: l’organismo ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della concertazione territoriale, mediante il coinvolgimento di tutti i partner locali e l’adeguamento dell’azione e dell’organizzazione amministrativa dei Comuni verso più avanzati standard di funzionalità. Mentre la DMO è un’associazione che adotta un modello organizzativo finalizzato alla gestione della destinazione turistica in, con l’obiettivo di rafforzare i servizi e le risorse delle varie identità territoriali in essa comprese e articola la propria azione su tre principali versanti: ...

A PASQUETTA. Sold out tutti gli eventi della Rassegna “Le vie del Sacro” organizzata nel giorno di Pasquetta nelle chiese di Città Alta dalla Fondazione Bernareggi per valorizzare il patrimonio ... (ecodibergamo)

rubinetti a secco per due giorni a Benevento città e in diversi comuni della provincia a causa dei lavori della nuova linea dell’Alta Velocità Napoli – Bari. Dalle ore 16 di giovedì e fino alle ore ... (ildenaro)

Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Inchiesta della Procura di Caltanissetta per truffa allo Stato. La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa allo Stato di 104 percettori ... (dayitalianews)

Turismo, Ferrante: "Mobilità sostenibile è chiave per rilancio, dal Mit investimenti massicci": Si tratta di misure pensate per vivere e visitare in maniera sostenibile le nostre città. Va in ... Altrettanto indispensabile è potenziare le infrastrutture per l'alta velocità: le linee Av/Ac Napoli - ...

Terremoto a Taiwan, il vescovo: 'Vicini a chi è colpito, cerchiamo pace dal Risorto': Tra i palazzi della città di Hualien piegati dal sisma c'è anche un grande edificio all'incrocio ... vi sono state interruzione nelle linee ferroviarie ad alta velocità nella provincia del Fujian, ma ...