Inter - Pavard | Ho stuzzicato così Maigna - Theo e Giroud prima del derby

Pavard si trova in Nazionale per giocare le due amichevoli della Francia contro Germania e Cile. Il francese dell’Inter però ha le idee chiare . PRIORITÀ ? Benjamin Pavard dai canali della Nazionale Francese mette l’Inter Prima e poi l’Europeo: ...

Pavard: «Primo gol Nel derby o contro la Juve» - pavard: «Primo gol Nel derby o contro la Juve» - pavard: «Primo gol Nel derby o contro la Juve». Le dichiarazioni del difensore francese dell’Inter Benjamin pavard, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Il francese nomina ...

Inter Pavard: «Mai visto una festa come a Milano, nemmeno per il mondiale! Futuro Non ci poniamo limiti» - Inter pavard: «Mai visto una festa come a Milano, nemmeno per il mondiale! Futuro Non ci poniamo limiti» - Benjamin pavard è stato protagonista di una lunga intervista concessa a la Repubblica, nel corso della quale ha parlato a lungo di questo suo primo anno all’Inter e della… Leggi ...

Pavard: "Primo gol con l'Inter Magari lo segno in un derby" - pavard: "Primo gol con l'Inter Magari lo segno in un derby" - L'intervista del difensore francese ai microfoni de 'La Repubblica' Il ventesimo scudetto dell'Inter è passato anche dalle giocate di Benjamin pavard. Dal successo in campionato all'impegno con la naz ...