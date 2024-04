Pavard alla scoperta del derby Milan-Inter | emozioni da prima volta! – CdS

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilsuscita tante, soprattutto quando è il primo. Domaniper Benjaminsarà magico, ne spiega i motivi Corriere dello Sport. ESORDIO DA– Benjaminindossa la maglia nerazzurra ormai da quasi un’a stagione, eppure domani vivrà una sua, l’attesa sfida in programma lunedì a San Siro, sarà per il difensore il primodisputato da protagonista. All’andata, il sedici settembre scorso, il calciatore francese rimase in panchina per tutti i 90?. Simone Inzaghi, infatti, non se la sentì di buttare nella mischia il giovane, arrivato ao solo poche settimane. ...

Benjamin Pavard può giocare questa sera al centro della difesa in Germania- Francia . Didier Deschamps lo utilizzerà probabilmente in quel ruolo, Simone Inzaghi deve seguirlo. PROBLEMI – Francesco ... (inter-news)

Per la Francia di Pavard e Thuram , tutti e due titolari, sconfitta in amichevole contro la Germania a Lione. La nazionale transalpina perde 0-2, con un gol da record (o quasi). PRECOCITÀ – Neanche ... (inter-news)

In vista di Inter-Empoli di questa sera, per quanto riguarda la difesa – come braccetto di destra – la scelta sembra orientata verso Benjamin Pavard , in vantaggio su Yann Bisseck . Un ulteriore ... (inter-news)

Milan-Inter, Inzaghi ha già deciso: la formazione per il derby - Mancano quarantotto ore alla sfida fra Milan e Inter ... Per il Derby della Madonnina tornano Lautaro e Pavard Il mantra di tutto il gruppo è di non farsi prendere troppo dall’entusiasmo. In una ...spaziointer

Inter, Inzaghi ha deciso l’11 che sfiderà il Milan: tornano Pavard e Lautaro - Due giorni e l'Inter scenderà in campo per il primo match point scudetto. Simone Inzaghi avrà a disposizione quasi tutta la rosa a eccezione di Juan Cuadrado. Tornato in gruppo dopo il lungo stop, il ...fcinter1908

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: tornano Reijnders e Pavard - Le probabili formazioni di Milan-Inter, derby che si gioca lunedì sera: in caso di vittoria, i nerazzurri festeggerebbero lo scudetto ...tag24