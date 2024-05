Infortuni Napoli | NOVITA’ per Kvaratskhelia - Zielinski e Raspadori | le condizioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lefisiche dei calciatori delin vista della prossima sfida di Serie A. Tutti i dettagli in merito Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulledi. REPORT – «Ilsi è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per

Napoli , recuperato Gollini ma ancora out Kvaratskhelia : le condizioni degli infortunati in vista della sfida contro il Bologna. Zielinski lavoro personalizzato. Napoli – Il Napoli ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in ...

Preoccupa ancora lo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia in vista della sfida fra Napoli e Bologna. l’annuncio degli azzurri sul georgiano . Il pari maturato all’ultimo minuto fra Udinese e Napoli ha spento anche le ultime speranze partenopee per ...

