(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chi sarà il cane da guardia rispetto all’utilizzo dell’intelligenzain Italia? Secondo la bozza dellegge che dovrebbe regolamentare il settore a livello nazionale, dopo l’approvazione dell’AI Act sul piano comunitario, i soggetti deputati a vigilare sulle corrette applicazioni dell’AI dovrebbero essere da un lato l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e, dall’altro, l’Agenzia per l’Italia digitale (che, proprio nelle scorse ore, ha vissuto la spiacevole esperienza della scadenza del certificato di sicurezza sul proprio portale). Il quadro di questa assegnazione dovrebbe essere rappresentato dall’articolo 18 della bozza del cosiddetto: ilcongiunto di ACN e Agid, infatti, dovrebbe confluire in una sorta di autorità ...

Il ruolo che il decreto sull'intelligenza artificiale ha previsto per l'ACN - Nel testo si evincono possibilità di movimento e responsabilità per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e per l'Agid

PALAZZO CHIGI * CDM 23 APRILE: « INTELLIGENZA artificiale, I PRINCÌPI FONDAMENTALI E LA PROMOZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI - Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 23 aprile 2024, alle ore 17.47, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni.