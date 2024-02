Termovalorizzatore di Santa Palomba | Felici | “Porteremo il nostro ‘no’ fino alla Corte di Giustizia dell’Ue “

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pomezia, 13 febbraio 2024 – “Contro la scellerata decisione del sindaco Roberto Gualtieri, contro l’ecomostro che avrà conseguenze devastanti sui nostri territori, per difendere e tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, siamo disposti a batterciad arrivareEuropea, se ce ne sarà bisogno”. Si esprime così il sindaco di Pomezia, Veronica, in merito all’inceneritore di. Il primo cittadino di Pomezia, con i colleghi Maurizio Cremonini (Ardea), Stefano Cecchi (Marino) e Gianluca Staccoli (Ariccia) sono decisi ad andarein fondo, portando avanti la battaglia contro la realizzazione dell’inceneritore. Già a dicembre è stato presentato il ricorso al Tar del Lazio da parte Comune di Pomezia – insieme alle ...

I Castelli Romani, visto che sorgerà a pochi metri dai confini, continuano la loro opposizione, che nelle ultime settimane si è fatta ancora più perentoria, come confermato dalla presenza popolare di ...Gualtieri 'usa' l'Università per sostenere il termovalorizzatore di Roma, 4 'fantasmi' della politica a Tor Vergata ...