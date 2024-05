La Venere degli stracci è la più brutta scultura di artista italiano vivente

(Di martedì 7 maggio 2024) Passato il trigesimo finalmente si può dire: fino al 4 aprile la piùdiera “Maestà sofferente” di Gaetano Pesce. Dal 5 aprile è ovviamente la “” inflitta a Napoli da Michelangelo Pistoletto. Due sculture non grandi ma grosse, ovvero grossolane. Pesce capovolgeva Scruton: secondo il filosofo inglese la vera opera d’arte “riesce a rendere bello il brutto”, mentre il designer ligure, pace all’anima sua, è riuscito a rendere brutto il bello (la donna). Pistoletto capovolge Kant, secondo cui la bellezza ci conduce alla presenza del sacro: l’biellese ci conduce alla presenza della spazzatura. Adesso il suo statuone-installazione vogliono perfino piazzarlo in una chiesa, ...

