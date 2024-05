Impressionante incendio a Bolzano Chiuso lo spazio aereo per colpa del fumo | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un grandesi è sviluppato mercoledì mattina nella sede dell'azienda Alpitronic in via di Mezzo ai Piani di. L'allarme è scattato poco dopo le 9, e al momento l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Un'imponente nube dinero è visibile sulla città: è statoloe per motivi di sicurezza è stata evacuata una scuola nella zona. Non risultano feriti: il magazzino dell'azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche dove sono divampate le fiamme era in ristrutturazione.