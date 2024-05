In Libia Meloni parla con tutti - Dabaiba e Haftar Perché se non lo facciamo noi lo fanno i russi

Un tempo c’era la lobby dei cacciatori, che gli assicurava seggi ed elezioni, visto che in Veneto poteva controllare qualche decina di migliaia di voti. Adesso, per tentare di entrare nel Parlamento Europeo per la quinta volta, ha deciso di aprirsi ...

FdI non piange per Toti. Gli occhi di Meloni sulla Liguria - FdI non piange per Toti. Gli occhi di meloni sulla Liguria - L'improvviso terremoto a Genova non dovrebbe avere un impatto rilevante sul voto europeo. Ben diversa la situazione in Regione, dove già si parla ...

Crisi idrica, Pisano ringrazia Meloni: “Grazie al suo governo per gli aiuti immediati” - Crisi idrica, Pisano ringrazia meloni: “Grazie al suo governo per gli aiuti immediati” - “Da deputato di maggioranza, ma soprattutto da agrigentino, ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia meloni, e l'intero Consiglio dei Ministri per avere deliberato, su proposta del Ministro dell ...

Ucraina, Salvini contro tutti sulle armi da inviare. E scoppia il caso politico - Ucraina, Salvini contro tutti sulle armi da inviare. E scoppia il caso politico - Il nuovo attacco a Macron - che ha ipotizzato l'invio di truppe francesi in Ucraina, ma è soprattutto la frase contro altre armi da inviare a Kiev a far scattare il caso politico.