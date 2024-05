(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) –diagnostici fino a 5 anni per il 70-90% deicon(Pid), costretti ad una qualità di vita compromessa, con un peggioramento della sopravvivenza e della prognosi: un dato allarmante che ha pesanti ripercussioni non solo per i, ma anche per i caregiver e per il Servizio sanitario nazionale.

Immunodeficienze primitive, esperti: "Ritardi diagnosi per 70-90% pazienti" - immunodeficienze primitive, esperti: "Ritardi diagnosi per 70-90% pazienti" - (Adnkronos) - Ritardi diagnostici fino a 5 anni per il 70-90% dei pazienti con immunodeficienze primitive (Pid), costretti ad una qualità di vita compromessa, con un peggioramento della sopravvivenza ...

Proteste pro Gaza, anche in Italia manuale della guerriglia negli atenei - Proteste pro Gaza, anche in Italia manuale della guerriglia negli atenei - (Adnkronos) – ''Come creare barriere fisiche o 'stack', cioè file di persone che si tengono tra loro e avanzano verso un obiettivo specifico. Oppure, più semplicemente, come rendere difficile essere a ...

Perché i farmaci scarseggiano Tutti i meccanismi dietro un fenomeno diffuso - Perché i farmaci scarseggiano Tutti i meccanismi dietro un fenomeno diffuso - Dal reperimento delle materie prime per la produzione e il confezionamento alle difficoltà delle linee di distribuzione. Possono essere varie le ragioni delle carenze di farmaci che si verificano non ...