Il deserto delle banche Sono più di 4 milioni i cittadini che vivono nei Comuni senza credito

Le banche spariranno dal territorio italiano? I numeri fotografano una desertificazione in costante aumento. Gli sportelli bancari nel 2023 erano 20.2019, 826 in meno rispetto al 2022 (dati Osservatorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl su dati Bankitalia e Istat). Nel 2008 erano ...

Continua a leggere>>