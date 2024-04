Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo poco sopra 29 euro

Il prezzo del gas è poco mosso a metà seduta, con gli operatori pronti a scommettere che non ci sarà una escalation in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,3% a 30,4 euro al megawattora . (quotidiano)

Il venir meno dei timori di un'escalation fra Iran e Israele ha fatto scendere il prezzo del gas. Ad Amsterdam il contratto future Ttf, il riferimento per il gas euro peo, ha concluso la giornata in discesa del 4,71% a 29,31 euro al megawattora, sotto la soglia dei 30 euro . (quotidiano)

Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo . I contatti future ad Amsterdam cedono lo 0,4% a 29,18 euro al megawattora. (quotidiano)

Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo. I contatti future ad Amsterdam cedono lo 0,4% a 29,18 euro al megawattora.

