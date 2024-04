Goitini Bnl - nel Nord Est un grande potenziale innovativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Il-Est, ce lo dicono i dati, è sempre più glocal , questa è una delle aree del Ppese in cui si concentrano maggiormente le imprese familiari, diventate - con spirito imprenditoriale e dedizione - grandi realtà e marchi del Made in Italy, riconosciuti nel mondo. Il passaggio generazionale, con l'apporto di nuovo know how, consente e consentirà sempre di più a queste realtà imprenditoriali di sviluppare un". Lo afferma l'ad di Bnl e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia, Elenaalla tavola rotonda organizzata dalla banca per la seconda tappa del suo road show sui territori. "Come Bnl ribadiamo la nostra vicinanza attiva a queste realtà, all'economia reale del territorio e alle persone". Nel roadh show la banca si confrotna con istituzioni regionali, ...