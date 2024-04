Shpendi - l’infortunio e il record in sospeso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si sta apparecchiando per la festa, perché in effetti domenica sarà una festa, col presidente della Lega Matteo Marani che scenderà in campo a consegnare al Cesena il trofeo dei vincitori del girone, con le coreografie che prepareranno i tifosi, con la Curva Mare esaurita e con l’ennesimo grande abbraccio della città alla sua squadra di calcio. Non manca niente. O forse no. Perché a una festa di gala tutti vogliono fare bella figura e per riuscirci al meglio, niente vale un exploit da fuoriclasse, che resti nella storia. E’ a questo che sta probabilmente pensando Cristian, il talentuoso attaccante bianconero che nel corso di una stagione super, ha fin qui collezionato 20 gol. Che sono tantissimi, ma che a dirla tutta sono due in meno di quelli timbrati dalman del Cavalluccio, Dario Hubner, arrivato a 22. Nel caso del giovane ...