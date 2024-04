Rai | Roberto Sergio | Intesa con Manfredi e De Luca Il centro di produzione di Napoli diventerà un polo all’avanguardia

(Di giovedì 11 aprile 2024) SuldiRai di“abbiamo un’interlocuzione con il sindaco, che ha dato una straordinaria disponibilità, e anche con il presidente della regione De. Entrambi hanno dato disponibilità a contribuire alla ristrutturazione, o al restauro a seconda di come lo vogliamo considerare perché questa è un’opera d’arte, di questodi. Noi come Rai nel piano investimenti immobiliari che abbiamo previsto abbiamo tenuto conto di questo e intendiamo rendere questoilnel Paese”. Lo ha detto, amministratore delegato Rai, oggi aper la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli ...

Time is up: trama del film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo su Rai 2 - Time is Up film. Un incidente costringerà Vivien e Roy a fermarsi con la frenetica vita e vivere appieno le loro esistenze.maridacaterini

Giffoni Shock: dal 16 al 20 aprile il nuovo evento con Bigmama, Stefano Bartezzaghi e Cristiano Godano - Dal 16 al 20 aprile arriva Giffoni Shock, incontri, film, dibattiti, laboratori per abbattere gli stereotipi che affliggono le nuove generazioni.movieplayer

Italia a Cannes con Sorrentino, Minervini e omaggio Mastroianni - Parthenope di Paolo Sorrentino con Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli nel cast è in anteprima mondiale in gara per la Palma d'oro al 77/o fe ...ansa