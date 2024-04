Castellone | la nostra Terra brucia - il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre

(Di lunedì 22 aprile 2024): “la, stiamo distruggendo l’unica casa che abbiamo con le nostre politiche di consumo” “La” – afferma in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina–. Ilpiùdie il 2024 sembra esserlo ancora di più. Stiamo distruggendo l’unica casa che abbiamo con le nostre politiche del consumo e del profitto ad ogni costo. Eppure avevamo provato ad invertire la rotta durante i governi Conte, stanziando quasi 35 miliardi di euro nella missione 2 del PNRR dedicata alla transizione ecologica; rifinanziando la cartografia geologica per avere una fotografia dello ...

Patrick Zaki ospite in Senato per testimoniare il “diritto al dissenso” - "Diritto al dissenso e ad esprimere la propria opinione": la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone ne ha parlato in Senato nel corso di un incontro pubblico con Flavia Carlini e Patrick Zaki.corriereirpinia

Il comandante Belloni va in pensione, al suo posto il collega Castellone - Cambio alla guida della Polizia locale di Marnate. Il comandante Belloni in pensione Il Comandante Rossano Belloni lascia il comando dopo ventisette anni. Era il 1’ aprile del 1997 quando entrava a fa ...primasaronno

I residenti di Castello scrivono a Bergoglio: «Non servono le guerre per perdere la casa» - Le famiglie che vivono nell’ex caserma Sanguineti si oppongono al progetto che prevede la costruzione di una struttura alberghiera ...nuovavenezia.gelocal