Banche | Silvestri | ‘pdl aggiornata per usare extraprofitti | governo non scappi’

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una nuova proposta di legge, adattata alla legislazione vigente, per tassare glibancari e aiutare chi non riesce a pagare i rincari dei mutui. L?aggiornamento di questa pdl si è reso necessario per via della codardia politica delMeloni, il quale ha paura degli istituti di credito e continua a perseguire l?obiettivo di accreditarsi nei salotti che contano a discapito dei cittadini. È ormai un anno che denunciamo la gravità di quanto sta accadendo. Ricordiamo infatti che mentre lesono riuscite a fare 28 miliardi di utili, riconducibili in buona parte proprio all’aumento di oltre il 70% delle rate dei mutui, ci sono 2 milioni di famiglie che rischiano di perdere la propria casa. Giorgia Meloni e il suo ...

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera, a mia prima firma, una nuova proposta di legge, adattata alla legislazione vigente, per tassare gli extraprofitti ... (liberoquotidiano)

Mercati verso la chiusura del primo trimestre. Cosa è successo e quali previsioni - Cosa è successo e cosa può accadere ai mercati ora che il primo trimestre 2024 si sta chiudendo Uno sguardo alle Borse mondiali di oggi e una sintesi di tutti i fattori chiave da osservare.money

L’ex Bankitalia all’ateneo: "Cambia la nostra storia" - C’è la firma per l’acquisto del Palazzo dei Diamanti in corso Matteotti. In arrivo sportelli studenteschi e uffici amministrativi. Forse anche uno studentato.msn

Svolta storica per l’ateneo di Macerata: acquistata l’ex sede della Banca d’Italia - MACERATA «Da oggi la ex sede della Banca d’Italia appartiene all’Università di Macerata. Per noi è un passo molto importante, che cambia la storia dell’ateneo ...corriereadriatico