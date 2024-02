Corteo studentesco pro Palestina a Pisa: carica della polizia e manganellate contro i manifestanti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Momenti di tensione nel centro di, dove gli agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa hannoto alcuni partecipanti di unpro. Il gruppo voleva raggiungere piazza dei Cavalieri ma i poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi hanno tirato fuori i manganelli e hanno colpito gli studenti. Scontri anche a Firenze.

Cortei pro Palestina a Pisa e Firenze, manifestanti caricati: Le cariche sono avvenute nel centro di Pisa durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri. I poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza hanno ... ansa

Cortei pro Palestina a Firenze e Pisa, manifestanti caricati: Cariche della polizia in mattinata nel centro di Pisa durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri. I poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza ... ansa

Manifestazioni pro Palestina a Pisa e Firenze, la polizia carica i cortei: In centro a Pisa un corteo studentesco stava manifestando per il cessate il fuoco in Palestina, quando la polizia ha iniziato a caricare. Il fatto è ... gonews