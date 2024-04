Gli invisibili | il caso insoluto dei lavoratori comunali evaporati

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 8 aprile 2024) In una giravolta degna della miglior fiction, il nostro sindaco è riapparso dal nulla, al fianco di Tajani come per magia, lanciando la sua candidatura alle elezioni europee con più fumo che arrosto. Nel frattempo, un enigma di proporzioni urbane si è materializzato: l’esercito deipreposti al decoro urbano sembra essersi volatilizzato nel nulla. Potrebbe trattarsi forse di un’evasione di massa? O, ancor più inquietante, di un raptus collettivo indotto da una misteriosa febbre da fuga? L’allarme cresce, tanto che alcuni cittadini hanno già avviato ricerche con torce e forconi, sperando di trovare almeno una traccia di questi moderni Houdini dell’asfalto e del verde pubblico. La teoria più accreditata al momento punta su una sorta di incantesimo dità collettiva, magari scagliato per errore da un ...