Amazfit Bip 5 Unity - ufficiale il nuovo smartwatch economico targato Zepp

(Di venerdì 3 maggio 2024)Health ha appena lanciato sui mercati internazionali, incluso quello italiano, undi fascia bassa,Bip 5, che unisce stile e funzionalità e promette di diventare il compagni ideale per quegli utenti che prediligono uno stile di vita dinamico. Il tutto a un prezzo particolarmente competitivo, senza particolari rinunce. Stile e funzionalità L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nothing lancia The community Edition Project: i membri della community possono aiutare a progettare la nuova versione di Nothing Phone (2a) ! L'articolo Un nuovo Nothing Phone (2a) all’orizzonte : lo progetterà la community proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

OnePlus ha appena annunciato che presto terrà un evento Community Update . ecco i dettagli forniti dall'azienda di Carl Pei. L'articolo Nothing è pronta a un nuovo lancio al prossimo Community Update , ecco quando proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Il nuovo CEO di Unity è stato nominato dalla compagnia . La scelta è ricaduta su Matthew Bromberg, ex responsabile di Electronic Arts e Zynga . Come ricorda VGC, a partire dal 15 maggio, Bromberg prenderà il posto del CEO ad interim Jim Whitehurst, che a sua volta aveva coperto la scrivania liberata ... Continua a leggere>>

Open RAN: Nokia e Vodafone hanno completato con successo la sperimentazione in Italia - La nostra prova a temperature estreme Siamo volati a Helsinki, in Finlandia, per testare a fondo il nuovo OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition. L'orologio ci ha convinti durante gli i test invernali ad ... Continua a leggere>>

Google: licenziamenti in California e nuove assunzioni in India e Messico - Google ha licenziato circa 200 dipendenti e trasferito alcuni posti di lavoro all’estero: l’ultimo segno di uno sforzo a lungo termine da parte dell’azienda Big Tech per ridurre i costi e ristrutturar ... Continua a leggere>>

Amazfit Bip 5 unity: nuovo smartwatch con Zepp OS 3.0 a 69 euro - Amazfit presenta il Bip 5 unity, un elegante smartwatch con display TFT touch da 1,91 pollici, batteria a lunga durata e compatibilità con l'assistente vocale Alexa, il tutto a un prezzo accessibile d ... Continua a leggere>>