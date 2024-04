Matteo Paolillo | ‘Edo – Ultimo Atto’ | tracklist e collaborazioni del nuovo EP

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Anticipato dal singolo Nun è cos con LDA, e dopo l’uscita della quarta stagione della fortunata serie tv Mare Fuori,pubblica il 5 aprile ilEP. Ispirato proprio al personaggio che l’attore interpreta,(Ada/Warner Music Italy) contiene sette tracce. Oltre alla collaborazione già disponibile, ci sono anche Raiz e Guè che danno al lavoro un’evoluzione dalle sonorità dance con cui si apre allo stile più urban. “Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare unsaluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un EP tutto il suo mondo”, spiega. “Si può considerare un sequel dell’EP’ fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, ...

In televisione – su Rai 2 – sta andando in onda la quarta stagione di Mare Fuori , mentre su RaiPlay gli ultimi episodi sono usciti il 14 febbraio scorso; e nonostante sia passato pochissimo tempo, ... (isaechia)

Interprete di Edoardo Conte in Mare Fuori, Matteo Paolillo sarà ospite di un panel nell'ambito della 32ma edizione del Romics , in programma alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile. Nell'incontro, come ... (comingsoon)

Matteo Paolillo pubblica il nuovo EP “Edo- Ultimo Atto” - Anticipato dal singolo “Nun è cos” con LDA, e dopo l’uscita della quarta stagione di “Mare Fuori”, Matteo Paolillo pubblica il 5 aprile il nuovo EP “Edo- Ultimo Atto” (Ada/Warner Music Italy), legato ...radiowebitalia

Mare Fuori 5: tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione - Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di Mare Fuori: possibile cast, trama e presunta data d'uscita!serial.everyeye