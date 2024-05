AstraZeneca Ritira il Vaccino Covid | Trombosi e Risarcimenti al Centro dell' Attualità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma - Una decisione senza precedenti scuote il mondoa farmaceutica:ha annunciato il ritiro globale del suocontro il-19, notizia confermata dai media internazionali. L'azienda ha anche dichiarato l'intenzione di revocare le autorizzazioni di commercializzazione del Vaxzevria in Europa, motivando la mossa con la disponibilità di "eccedenze di vaccini aggiornati". Questa drastica decisione arriva dopo che l'azienda anglo-svedese ha ammesso, alla fine di aprile, in documenti giudiziari durante un procedimento legale a Londra, che il suoanti-può causarecome raro effetto collaterale. Tale ammissione potrebbe potenzialmente aprire la strada amultimilionari, secondo i media britannici. ...

Astrazeneca, rischi futuri Pregliasco: «La natura lascia incertezze, ma in base ai dati attuali sono da escludere» - astrazeneca, rischi futuri Pregliasco: «La natura lascia incertezze, ma in base ai dati attuali sono da escludere» - È stato un vaccino un ottimo vaccino, usato in molte nazioni con ottimi risultati. Attualmente non è stato più aggiornato dall'azienda rispetto alla composizione mentre gli altri vaccini sono stati ...