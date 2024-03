Bonus gite scolastiche fino a 150 euro | dal 27 marzo al 31 maggio riapertura domande NOTA e allegati

Ecco chi può richiederlo torna il bonus gite scolastiche da 150 euro . Ecco chi può richiederlo e come funziona. (sbircialanotizia)

Torna anche nel 2024 il Bonus gite scolastiche da 150 euro . E rispetto agli annunci della prima ora, si allarga la platea: la soglia Isee per accedere al beneficio sale dai 5.000 ai 15.000 euro . Il ... (quifinanza)

Torna la possibilità di fare domanda per il bonus gite scolastiche 2024 fino a 150 euro . Le nuove scadenze non sono ancora note, ma il requisito Isee sarà alzato: 15mila euro , mentre prima era ... (fanpage)

Gita scolastica, anche quest’anno 1 studente su 2 non parte - Gita scolastica addio per due ragioni fondamentali: la carenza di insegnanti disponibili a fare da accompagnatori e i costi ...libreriamo

Bonus 150 euro, cambiano le soglie ISEE: potranno ottenerlo anche loro - Bonus 150 euro per le gite scolastiche, il governo ha innalzato le soglie Isee allargando la platea dei beneficiari: le nuove regole Bonus 150 euro per le gite scolastiche: le nuove soglie Isee Ogni ...oipamagazine

gite scolastiche, anche quest’anno la metà degli studenti non partirà - Per due ragioni fondamentali: la carenza di insegnanti disponibili a fare da accompagnatori e i costi che non mettono tutti nelle condizioni di partecipare ...rainews