Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati | lei avvistata mentre baciava un altro

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 5 marzo 2024) Da giorni è nell’aria la rottura traeded ora è emersa una segnalazione secondo cui la modella sarebbe stata vistastava baciando un volto noto dei reality show. Tuttavia,emersi dubbi di una nuova frequentazione anche per quanto riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne, o meglio un ritorno di fiamma.e il bacio passionale con un ex naufrago Stando ad una segnalazione giunta a Deianira Marzano,e Simone Susinna, ex naufrago de L’Isola dei Famosi,stati colti durante un bacio appassionato più di una volta. L’informatore ha precisato che non era possibile fare foto all’interno del locale, ma i due non siaffatto ...