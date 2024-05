Carlotta Dell’Isola è incinta | il grande annuncio dell’ex gieffina e Temptation Island

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)e Nello Sorrentino aspettano un figlio: l’gioia pere Nello Sorrentino. La celebre coppia che abbiamo visto in passato uscire rinforzata danel 2020, ha annunciato di essere in attesa di un figlio. Dopo un momento di crisi tuttavia la coppia lasciò insieme. I due riscosserosimpatia tra i telespettatori e soltanto qualche settimana dopoentrò a far parte del cast delFratello Vip 5. Proprio nel corso di questa esperienza, laricevette una bellissima proposta di matrimonio dal ...