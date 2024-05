Genoa - OK Gudmundsson

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Ottime notizie arrivano da casaper i tifosi rossoblù e per i fantallenatori. Mister Gilardino infatti ha recuperatoin vista del prossimo match di Serie A contro il Sassuolo. Il centrocampista del Grifone è tornato ad allenarsi, smaltita l’influenza che lo ha tenuto fuori a Milano domenica scorsa, sarà quindi titolare nella prossima sfida. Discorso inverso, invece, per Vitinha, ancora alle prese con un fastidio muscolare e viaggia verso il forfait domenica in campionato contro i neroverdi. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Se ancora ci fossero dei dubbi circa l`interesse dell`Inter per Albert Gudmundsson a fugarli del tutto ci ha pensato il direttore sportivo dei...

L'islandese ha smaltito la febbre, ci sarà domenica contro il Sassuolo Ottime notizie arrivano da casa Genoa per i tifosi rossoblù e per i fantallenatori. Mister Gilardino infatti ha recuperato Gudmundsson in vista del prossimo match di Serie A ...

La Juve tenta il sorpasso all'Inter per Gudmundsson: può offrire Miretti e Barrenechea - La Juve tenta il sorpasso all'Inter per gudmundsson: può offrire Miretti e Barrenechea - Juventus e Inter starebbero ingaggiando un duello di Calciomercato per il profilo di Albert gudmundsson del genoa e secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera avrebbe intenzione di mettere ...

Inter, Ausilio svela tutto: da Gudmundsson a Leao, tifosi spiazzati - Inter, Ausilio svela tutto: da gudmundsson a Leao, tifosi spiazzati - Ausilio, “gudmundsson piace all’Inter e soprattutto al genoa” In una live su Instagram con Fabrizio Biasin, il direttore sportivo nerazzurro ha trattato molti temi, soprattutto legati al ...

QUI PEGLI: ripresa preparazione con Gudmundsson in gruppo - QUI PEGLI: ripresa preparazione con gudmundsson in gruppo - QUI PEGLI: ripresa preparazione con gudmundsson in gruppo. Nessuna novità sulle condizioni di Bani, Messias, Vitinha e Malinovskyi ...