Gasperini accostato al Napoli | come giocherebbe il tecnico con i nuovi acquisti e il 4-3-3

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In casasi guarda al futuro e al sostituto di Francesco Calzona. Ilcalabrese dirà addio al termine della stagione e in azzurro, secondo quanto annunciato dalle principali testate, sarebbe primo della lista Gianpiero, attuale allenatore dell’Atalanta. Con l’attualebergamasco, ilsarebbe completamente stravolto. C’è un calciatore che non va L'articolo