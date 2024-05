Furiosa - le prime reazioni al film di George Miller | Brutal - epi -o, immersivo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Poco prima della sua presentazione fuori concorso al Festival di Cannes,diha ottenuto recensioni entusiastiche da parte della critica che lo ha visionato in anteprima. Il prequel di Mad Max: Fury Road è stato definito “stupefacente”, “epico” così come la regia di, ma c’è anche chi ha riscontrato qualche problema di ritmo: sembra che il prequel sulle origini dell’imperatrice– qui interpretata da Anya Taylor-Joy – rallenti la componente action per concentrarsi su un viaggio individuale. Therese Lacson di Collider ha elogiato l’interpretazione di Anya Taylor Joy, ma ritiene il ritmo del“incoerente”. I would and could easily watch 15 hours of Anya Taylor Joy and Alyla Browne as #, however much of her ...