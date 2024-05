Furiosa | Mad Max apparirà in un cameo - la conferma di George Miller

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024)rivela che Max Rockatansky farà una fugace apparizione nel prequel: A Mad Max Story. Max Rockatansky e la sua iconica auto Interceptor faranno una breve apparizione in: A Mad Max Saga. Laarriva dal regista, creatore del franchise sci-fi, come riportato da Entertainment Weekly, ma attenzione. Si tratterà di un brevea cui gli spettatori dovranno prestare particolare attenzione. "Mentre preparavamo Mad Max: Fury Road, avevamo anche scritto cosa accade a Max prima di incontrarlo nel film" ha spiegato il regista. "Sapevamo che Mad Max era in agguato da qualche parte perché sappiamo cosa è successo. Gli sceneggiatori sanno cosa è successo nel passato di Mad Max, abbiamo un'intera …