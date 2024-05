Furiosa | A Mad Max Saga - Edgar Wright entusiasta | Ma come c- fa?

(Di mercoledì 8 maggio 2024)non è mai parco di apprezzamenti per i risultati degli altri colleghi registi:molti, ha un rispetto reverenziale per l'inossidabile George Miller... ed è rimasto davvero stupefatto da: A Mad Max, tra poco a Cannes e dal 23 maggio al cinema.

L'attrice ha rivelato come il perso naggio ha assunto l'aspetto con cui lo abbiamo incontrato per la prima volta in Fury Road All'inizio di Furiosa : A Mad Max Saga troveremo il perso naggio protagonista di Anya Taylor -Joy con un look decisamente ...

Anya Taylor-Joy ha sfoggia to uno di quegli abiti della storia della moda (un po’ stile Zendaya) per il press tour del suo ultimo film, “ Furiosa : A Mad Max Saga ”, in occasione della première australiana, con un look di grande effetto proveniente ...

Le prime reazioni della critica in vista della premiere di Cannes 2024 promuovono il film di George Miller promettendo una nuova sferzata di energia. Furiosa : A Mad Max Saga inaugurerà il Festival di Cannes al via la prossima settimana, ma le prime ...

