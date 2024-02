Mafia e politica a Bari | nelle carte il nome l’assessora Pd Maurodinoia | il caffè col nipote del boss “Paga 50 euro a voto | imbattibile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)regionale pugliese ai Trasporti Anitaè citata nell’inchiesta suche ha portato diverse persone in carcere, compresa una consigliera comunale di, e conta 130 indagati. Il suospunta in alcune informative della polizia e in alcune intercettazioni – riportate dai quotidiani locali – per due incontri con ildelSavinuccio Parisi, Tommaso Lovreglio. Lei nega di conoscerlo ma i due episodi sono molto circostanziati dagli investigatori che sostengono comee il marito Alessandro Cataldo – entrambi non indagati – “sapevano perfettamente” chi era Lovreglio. Il primo incontro sarebbe avvenuto in un bar del quartiere Madonnella, l’altro (casuale) in un ristorante di ...