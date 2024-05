Fiumicino - La ricerca festeggia la mamma | in Aula consiliare l’evento a favore della Fondazione Telethon

Milano, 29 febbraio 2024 – iziwork , agenzia per il lavoro, è alla ricerca di 75 addetti aeroportuali da inserire presso l’aeroporto di Roma Fiumicino . Nel dettaglio, la ricerca è attiva per le seguenti mansioni: Addetti di scalo aeroportuale a ...

Un uomo di 32 anni del tagiki stan, colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello Stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014 ", è stato arrestato dalla polizia nell'aeroporto di Fiumicino . ...

Promozione Lazio, i risultati dell'ultima giornata per i gironi A, B, C, D - Promozione Lazio, i risultati dell'ultima giornata per i gironi A, B, C, D - Anche nel girone C la prima classificata era già stata definita, con il fiumicino che disputerà l'Eccellenza l'anno prossimo. Chi si aggrappa alla categoria con le unghie e con i denti è il Villa ...

"Zucchero salta la fila in aeroporto": arriva la replica del suo staff - "Zucchero salta la fila in aeroporto": arriva la replica del suo staff - Secondo il sito di Roberto D'Agostino, il noto cantautore avrebbe superato tutti, anche le persone in carrozzina ...

La città spegne 54 candeline - La città spegne 54 candeline - LADISPOLI - 6 maggio 1970. Sono trascorsi ben 54 anni da quel "fatidico" giorno. Il giorno in cui la località balneare conquistò la sua autonomia da Cerveteri diventando un Comune autonomo. A ricordar ...