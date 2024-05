Firenze | è Daniele Petrucci - direttore di Opera Laborator - la vittima dell’incidente stradale a Castelfiorentino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E', 49 anni,generale dii spa, ladell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'imprenditore avrebbe avuto un malore alla guida della sua auto in un tratto della strada regionale 429 in località Malacoda, nel comune di, andando a urtare contro un albero L'articolo proviene daPost.

