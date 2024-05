Fedez - il significato del nuovo tatuaggio sulle mani

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un viaggio a Roma certamente proficuo, per, che ha approfittato di questo trasferimento temporaneo per decorarsi con un altro. Il punto del corpo che ha scelto è però tutt’altro che casuale: ildisegno, ispirato alla Creazione di Adamo, compare infatti sul palmo della sue. Lo scorcio del Giudizio Universale che Michelangelo ha dipinto all’interno della Cappella Sistina nasconde quindi unmolto particolare, per lui, ed è legato al momento che sta vivendo. IldelDai giudizi al Giudizio Universale, questo è sembrato l’intento didopo che da Piazzale Clodio ha fatto ritorno all’Hotel De Russie, dove ha alloggiato per il suo breve soggiorno ...

Chiara Ferragni compie 37 anni oggi, martedì 7 maggio 2024. Si tratta di un compleanno decisamente diverso dal solito, e da quelli che ha vissuto fino all'anno scorso. In sua compagnia, infatti, non c'è Federico Leonardo Lucia, ma rimane una ...

Fedez, un tatuaggio sulle mani per celebrare un nuovo inizio - fedez, un tatuaggio sulle mani per celebrare un nuovo inizio - Grazie al tatuatore Gabriele Anakin, il rapper ha inciso sui palmi delle mani la Creazione di Adamo, il dettaglio dell’affresco di Michelangelo dipinto nella cappella Sistina Un nuovo tatuaggio ha ...

Selvaggia Lucarelli: «Fu Fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - Selvaggia Lucarelli: «Fu fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - La rivelazione è contenuto nel nuovo libro della Lucarelli, Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, in uscita il 14 maggio: «L'ufficio stampa del rapper allertò un giornalista per informarl ...

Fedez si fa un nuovo tatuaggio sui palmi delle mani - fedez si fa un nuovo tatuaggio sui palmi delle mani - nuovo tatuaggio per fedez sui palmi delle mani: un'opera d'arte sulla pelle davvero sofferta e il video diventa quasi una gag.