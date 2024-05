Family business forum - incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lecco, 8 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via domani a Lecco nella sede della Camera di commercio, in via Tonale 28-30,, il primo e più importante evento pubblico dedicato alle aziende familiari la principale forma di impresa non solo in Italia, ma anche nella gran parte del mondo. Nato da un'idea di Maria Silvia Sacchi, già giornalista del Corriere della Sera, l'evento si svolgerà a Lecco giovedì 9 e venerdì 10 maggio (con orario 9-19 il primo giorno, 9-14 il secondo, come da programma allegato) presso la sede Camera di Commercio, con un programma ricco di interventi, dialoghi, workshop e interviste in cui grandi nomi dell'imprenditoria, della ricerca, dell'economia e delle istituzioni si confronteranno per riflettere sulle dinamiche che coinvolgono e impattano sulle imprese di. Tra gli ...

Burberry, Martini e Aston Martin: Carlo e Camilla rinnovano i fornitori ufficiali della Casa reale, i nuovi «Royal warrant» - Burberry, Martini e Aston Martin: Carlo e Camilla rinnovano i fornitori ufficiali della Casa reale, i nuovi «Royal warrant» - Dal lusso alle aziende di carta da parati e idraulica, frigoriferi e auto. Sono ottocento i fornitori ufficiali della Corte britannica ...

Comau (Stellantis) presenta i nuovi robot della S-Family per produrre batterie elettriche ma non solo - Comau (Stellantis) presenta i nuovi robot della S-family per produrre batterie elettriche ma non solo - Comau, società che fa parte di Stellantis, ha presentato a Chicago ad Automate 2024 i nuovi robot della S-family: avranno applicazioni che vanno dalla produzione di batterie elettriche alla saldatura, ...

Tigo Energy Delivers Most Powerful Solar MLPE for High-Wattage and Bifacial Modules - Tigo Energy Delivers Most Powerful Solar MLPE for High-Wattage and Bifacial Modules - Members of the TS4-X product family feature compatibility with Pure Signal™ technology in Tigo RSS Transmitters and offer a Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS) option with redundant safety signaling ...