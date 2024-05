False vendite di auto in 7 regioni - due uomini in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nelle province di Monza e Bergamo per aver organizzato una rete di truffe online condi. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L'ordinanza di custodia cautelare è firmata dal Gip di Monza. Si tratta di un 54enne e un 34enne portati in, e di un 50enne e di una 49enne sottoposti all'obbligo di dimora. Altre otto persone sono state denunciate. I quattro arrestati, secondo le indagini partite dalla denuncia di un uomo che ha pagato l'anticipo per un'su una piattaforma online scoprendo poco dopo che il venditore era sparito, il gruppo ha messo a segno almeno 25 truffe nelle province di Monza, Vicenza, ...