Assicurazioni false | siti fraudolenti e finte vendite online | denunciate 5 persone

(Di martedì 12 marzo 2024) Fermo, 12 marzo 2024 - I carabinieri confermano ancora una volta il loro impegno nella lotta contro le truffe, attraverso un'attività investigativa meticolosa e un'incessante opera di prevenzione. Nelle ultime operazioni condotte a Porto San Giorgio e Montegranaro, l'efficacia dell'azione dei militari dell’Arma ha portato alla denuncia di cinque, responsabili di aver messo in atto raggiri ben orchestrati ai danni di ingenui cittadini. A Porto San Giorgio, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver creato un sito fraudolento, molto simile a quello di una nota compagnia assicurativa, riuscendo a sottrarre la somma di 600 euro a un uomo del posto che aveva sottoscritto una polizza inesistente. Questo episodio evidenzia l'importanza di una verifica accurata prima di effettuare pagamenti. ...

