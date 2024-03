Alpine si ritira dopo il flop di Bahrain

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 5 marzo 2024) Sembra proprio che l’inizio di questo campionato non sia stato il migliore per il team francese. Anzi, a dirla tutta, oggettivamente è stato uno dei peggiori, una di quelle partenze che è meglio dimenticare. Il team tecnico disiildel GP diPessimo inizio per il team francese di. Le intenzioni del team erano completamente diverse e puntavano molto sul loro ritorno in Formula 1aver avuto vari fallimenti nei precedenti campionati. Secondo il team tecnico, la nuova monoposto A524 avrebbe dovuto essere il cavallo di battaglia della scuderia francese. Tra le previsioni che avevano fatto, credevano che avrebbero potuto gareggiare prontamente contro gli altri contendenti e cercare di raggiungere anche la Red Bull, vincitrice ...