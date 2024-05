Ex caserma Stamoto a Bologna covo di spaccio | bivacchi e abusivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - L'exutilizzata come piazza di. E' la scoperta della polizia arrivata nel pomeriggio di ieri dopo un controllo nella zona, arrivata su segnalazione dei residenti. Dopo l’occupazione del rave di Pasqua invasa da centinaia di ragazzi, l’edificio in viale Felsina non era infatti abbandonato come sembrava: al suo interno la polizia ha trovato dieci giovani marocchini. RAVE PARTY ALLALa scoperta Scavalcando le finestre dell'edificio, i poliziotti si sono trovati davanti una stanza con portellone in ferro saldato: una volta entrati, hanno visto i ragazzi nordafricani, tutti di età tra i 20 e i 30 anni e di cui uno con in mano un grosso coltello da cucina. Tutti privi di documenti, i giovani sono stati perquisiti e denunciati in stato di ...