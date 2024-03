Caserma Stamoto a Bologna | perché è abbandonata e come diventerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Un’area di 13 ettari che dovrebbe essere destinata ad alloggi per studenti e a parcheggi per studenti. Un complesso enorme, a due passi dal centro città, con almeno 18 edifici fatiscenti e pericolanti, vegetazione, reti divelte, mobili distrutti, vetri rotti e presenza di amianto ed eternit. Sono le due facce dell’exdi viale Felsina. Un’area che, al pari delle ex caserme Staveco, Masini, Perotti, Mazzini e via dicendo, sarebbero già dovute essere restituite alla città, ma che da decenni continuano a riposarefossili di dinosauri. La, nello specifico, un anno fa è finita dentro l’accordo tra il ministero della Difesa (proprietario del bene), l’Agenzia del Demanio e il Comune: il progetto di riqualificazione al centro del Protocollo d’intesa ...