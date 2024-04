Arostina Erbe e Spezie e Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 aprile 2024) La primavera è nell’aria, e porta con sé tutta l’allegria e il buonumore tipico della stagione più vivace dell’anno. Per rendere indimenticabile ogni weekend primaverile, cosa c’è di meglio di un’esplosione di sapori pronta ad accompagnare le vostre grigliate all’aperto?, brand trentino che ha fatto di tradizione e qualità la propria filosofia, è lieta di offrirvi due proposte pronte a stuzzicare il palato:ed. Due preparati, mille idee in cucina. Lasciare a bocca aperta parenti e amici con piatti di carne irresistibili non è mai stato così facile grazie ad un insaporitore leggero, gustoso e tutto naturale. Cone ...