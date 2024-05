Enrico Mentana - il contratto con La7 scade il 31 dicembre Si apre il tele-mercato e il Nove è in pole position con un nuovo progetto di informazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Sottoscrivo”. Con questa semplice fraseha condiviso la nota diramata da La7 (chiesto a gran voce durante ilgiornale di ieri sera) che, di fatto, invita ad abbassare i toni nell’ottica della pacificazione interna nell’ottica del gioco di squadra. “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. – recita la nota – Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”. Lilli Gruber dal canto suo ha commentato: “Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda”. I rapporti tra i due colleghi sono diventati tesi dopo che la conduttrice di ...